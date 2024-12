Hamilton vola in Ferrari e la lascia un biglietto ad Antonelli: "Prenditi cura della Mercedes"

"In Europa c’è la nostra base di gara, dove i piloti hanno le loro stanze. Dopo l’ultima riunione con gli ingegneri, Hamilton era pronto a tornare a casa. Ha sceso le scale ma, una volta arrivato in fondo, si è fermato ed è tornato indietro - ha spiegato il coordinatore di Mercedes Stephen Lord in un'intervista al podcast Beyond the Grid -. Dopo dieci minuti è ricomparso dicendo: ‘Ho pensato che non avrei più visto quella stanza’. Lewis era davvero commosso”.