Haas inaugura il 2025: test a Jerez per Bearman e Ocon

Il Team Haas si prepara ad essere la prima squadra in pista nel 2025, anche se (da regolamento) "solo" per un test a Jerez de la Frontera in modalità TPC (Testing of Previous Car) come d'altra parte è attualmente nei piani della Ferrari per il ben più atteso esordio sulla Rossa di Lewis Hamilton all'inizio della prossima settimana sulla Pista di Fiorano, condizioni meteo permettendo. Tornando ad Haas (squadra che fin dal 2016 monta la power unit di Maranello), sarà Oliver Bearman il proim a scendere in pista mercoledì 15 gennaio. Il pilota inglese, prodotto della Ferrari Driver Academy, scenderà in pista con la VF-23 guidata due anni fa nel Mondiale da Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.