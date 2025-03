La Formula 1 pensa alla Thailandia: Domenicali a colloquio con il premier per un nuovo gran premio

L'obiettivo sarebbe quello di inserire un appuntamento su un eventuale circuito cittadino nella capitale Bangkok, tuttavia esiste un limite invalicabile legato al numero di gran premi da disputare in una stagione. Ormai da tempo si è deciso di non andare oltre le ventiquattro prove in un anno, di conseguenza non ci sarebbero spazi per nuovi ingressi. Il tutto potrebbe però esser presto superato con il sistema delle "rotazioni", già applicato a partire dal 2027 per il Gran Premio del Belgio.