Test in Bahrain: Ricciardo al comando a metà giornata, Ferrari da... bandiera rossa!

FORMULA 1

Il pilota australiano della McLaren precede Gasly e Verstappen dopo le prime quattro ore di test. Problemi tecnici per McLaren e Ferrari.

di

STEFANO GATTI

Sei soli giri per Valtteri Bottas, cinquantanove per Charles Leclerc, autore del quinto tempo della mattinata ma anche "responsabile" della prima bandiera rossa del 2021 provocata - a pochi minuti dalla pausa - da un problema alla power unit che ha costretto il monegasco a spegnere tutto ed a parcheggiare la SF21 a bordo pista. Fila tutto liscio invece per Daniel Ricciardo che "stacca" la miglior prestazione della mattinata staccando di 28 millesimi Pierre Gasly e di 42 Max Verstappen. Si accendono i motori in F1, tutti in pista a Sakhir Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Inizio incoraggiante per la Ferrari fino a pochi minuti prima della pausa di mezzogiorno (ma già le due del pomeriggio a Sakhir), quando il box rosso ha chiesto a Leclerc di spegnere la power unit e di accostare, allarmato per qualche parametro "sospetto" da verificare. Intanto il monegasco chiude le prime quattro ore di test con il quinto tempo ad un secondo e 39 millesimi da Riccardo che - dopo l'iniziale leadership di Verstappen, ha portato la sua MCL35M davanti a tutti con il tempo di 01.32.203. Seconda prestazione per il vincitore di Monza 2020 Gasly (il più assiduo in pista con 74 passaggi), terza per lo stesso pilota olandese, vincitore dell'ultimo GP della scorsa stagione. Tra Verstappen e Leclerc si è infilato Esteban Ocon (+0.756) con la Alpine A521 che sabato sarà affidata a Fernando Alonso. A proposito di ex ferraristi, ce ne sono due alle spalle di Leclerc. Kimi Raikkonen (67 giri al suo attivo) ha messo a segno la sesta performance con l'Alfa Sauber C41 (+1.117), davanti a Sebastian Vettel che ha esordito al volante della Aston Martin-Mercedes piazzando la sua "verdona" sulla settima casella (+1.539). Mick Schumacher da parte sua non va oltre la nona piazza (alle spalle anche del collaudatore Williams Roy Nissany), staccato di 3 secondi e 924 millesimi dalla McLaren al comando. Per il 21enne figlio di Michael (fa una certa impressione rileggere l'acronimo "MSC" nella classifica dei tempi) solo una quindicina di giri al volante della Haas VF21. Comunque il doppio di quelli compiuti in mattinata - solo sei - da Valtteri Bottas, a lungo fermo ai box a causa di noie al cambio. Non proprio un inizio brillante per il finlandese che nella seconda parte della giornata cede a Lewis Hamilton iil volante della Freccia Nera.