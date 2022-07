GP Ungheria, Sainz: "Qualcosa non è andata". Leclerc: "Parlerò col box"

f1 ungheria

Amaro in bocca in casa Ferrari, con entrambe le F1-75 giù dal podio al termine di una domenica da dimenticare

Verstappen è super in Ungheria





























































Non è stato il GP d'Ungheria che si aspettavano in casa Ferrari, non è stato quello che aveva sognato di correre Carlos Sainz da venerdì, quando le Rosse sembravano davvero imbattibili all'Hungaroring. La domenica di gara dice ben altro, con lo spagnolo che resta ai piedi del podio al termine di un pomeriggio fatto di tanti bassi e pochi alti: "Per me oggi è chiaro che qualcosa non è andata, con la macchina o con le gomme. Siamo stati veloci venerdì, ieri non abbiamo dominato e oggi col freddo abbiamo fatto un passo indietro. Oggi non è andato niente, nessuna gomma ci ha permesso di migliorarci".

"La prima sosta potevamo farla meglio per portarci davanti, ma il pit è stato molto lento. Dobbiamo lavorare per migliorarci e tornare più forti dopo la sosta. È chiaro che la delusione è tanta, perché venerdì sapevamo di poter dominare il weekend. Non abbiamo avuto il passo, le condizioni di oggi hanno portato la macchina a non funzionare come doveva. È stato strano ed è davvero difficile da capire" ha sottolineato lo spagnolo.

Delusione massima per Leclerc, arrivato sesto, che va controcorrente rispetto alle parole di Binotto: "Non sono contento della gara, il passo c'era all'inizio e la macchina c'era. Poi abbiamo preso una decisione diversa, di andare sulle hard, e abbiamo perso tanto tempo. Parleremo per migliorarci, dobbiamo farlo. Sono in forma e carico, ci sono state tante emozioni in questo inizio di stagione e ora non vedo l'ora di tornare a correre dopo le vacanze".