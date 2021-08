GP Ungheria, Leclerc furioso: "Una partita di bowling, Stroll ha esagerato"

GP UNGHERIA

Il pilota monegasco è subito out dopo il primo giro della gara dell'Hungaroring

È uno Charles Leclerc furioso quello che si è presentato in zona mista a parlare dopo il maxi-contatto in avvio del GP d'Ungheria che lo ha visto costretto a posteggiare la sua SF21 a bordo pista. Centrato da Stroll alla prima curva, il monegasco è andato giù pesante contro il canadese: "Anche io in passato ho esagerato, ma stavolta è stato qualcosa di non realistico perché Stroll ha provato a prendere cinque posizioni in una curva".

"Una bella partita di bowling prima delle vacanze, una vera e propria merda. Non so come è possibile fare questo, sono molto frustrato perché sapevo di poter fare bene e sono stato molto cauto in avvio. Sanzioni? Non sono la persona giusta per giudicare, ma penso che tutti abbiano visto cosa è successo" ha spiegato Leclerc.