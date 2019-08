Gp Ungheria, Hamilton davanti a tutti nelle prime libere

Lewis Hamilton precede tutti nelle prime libere del Gp di Ungheria (alle 15 si terrà la seconda sessione). A Budapest, sulla pista dell'Hungaroring, il pilota della Mercedes ha chiuso con il tempo di 1:17.233. Alle spalle del britannico c'è Max Verstappen, staccato di 165 millesimi (1:17.398): l'olandese della Red Bull, reduce dalla vittoria in Germania, si piazza davanti alla rossa di Sebastian Vettel (1:17.399). L'altro ferrarista, Charles Leclerc, si deve accontentare del sesto posto (1'18"188) mentre un problema alla power unit (è stata sostituita) ha costretto Valtteri Bottas al rientro ai box: il finlandese non è riuscito a effettuare nessun tempo utile collezionando appena due giri in una mattinata segnata da un po' di pioggia.