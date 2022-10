GP Suzuka, Verstappen campione: "Titolo incredibile, qui ha un altro sapore"

f1 giappone

Suzuka vincente per Verstappen, per l'olandese è secondo titolo Mondiale consecutivo

© Getty Images 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen vince a Suzuka e parte la festa per il titolo Mondiale. Il Giappone è terra di conquista per il pilota olandese, che in condizioni di pista estreme raccoglie il massimo bottino e, con la penalità data a Leclerc, si laurea campione del mondo con quattro gare d'anticipo. Sorrisi e soddisfazione per il fresco bi-campione: "Sono molto contento di questo risultato, vincere il campionato è incredibile e sono davvero contento di averlo fatto qui".

"Sono molto contento di aver corso, pioveva forte ed era difficile guidare. Per fortuna abbiamo fatto tanti giri e la macchina volava, sono molto contento di aver vinto" ha detto Verstappen.

Sulal vittoria del secondo titolo Mondiale ha poi aggiunto: "È pazzesco, guardandomi indietro penso di poter dire che abbiamo fatto un campionato incredibile. L'anno scorso abbiamo lottato fino all'ultimo e quest'anno non pensavo di poter vincere ancora. La macchina è stata veloce, abbiamo lavorato tanto con la Honda e siamo migliorati in maniera costante. Con tutti che ci guardano qui sono molto fiero di aver vinto il titolo. Credo che il primo titolo sia sempre emozionante, ma il secondo è di certo bello per il modo in cui siamo riusciti a vincerlo. Siamo in testa nel campionato costruttori e vogliamo portare a casa anche questo titolo. Non sono annate che capitano spesso".

PEREZ: "GIORNATA STRAORDINARIA"

A conquistare il secondo gradino del podio dopo la penalità comminata a Leclerc è Sergio Perez: "È stata una battaglia frenetica con Leclerc, abbiamo combattuto e c'è stato un bloccaggio. Ho provato dall'esterno, lui è andato lungo e penso sia giusta la penalità. Per noi è un grande risultato, Max campione fa diventare la giornata straordinaria".