GP Sakhir, Leclerc subito fuori: "Colpa mia, non mi aspettavo il movimento di Perez"

INCUBO FERRARI

Il GP di Sakhir è durato appena poche curve per la SF1000 di Charles Leclerc che, dopo un contatto con la Racing Point di Sergio Perez, è stato costretto al ritiro. Il monegasco, che nella dinamica dell'incidente con la "Mercedes rosa" ha portato all'errore anche Verstappen, ha analizzato quanto successo: "Mi prendo le mie responsabilità, vedendo il video ero vicino a Max e ho provato sorpassarlo, ma mi aspettavo che Perez restasse all'esterno". Getty Images

"Non voglio dare la colpa a Sergio, perché non ne ha, ,a sono rimasto sorpreso del fatto che sia tornato sull'interno. Per questo ci siamo toccati" le parole di Leclerc. La Racing Point, dopo il contatto con la Rossa, è rientrata ai box per un pit stop per poi tornare a gareggiare in pista.

Dopo l'incidente anche un breve colloquio con Verstappen che, per evitare le due monoposto, ha provato una fuga laterale che lo ha portato a impattare contro le protezioni: "Max non era arrabbiato, gli ho chiesto se c'era stato contatto tra di noi- le parole di Leclerc- mi ha detto che ha provato ad evitare Sergio non riuscendo a curvare".