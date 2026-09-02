FORMULA 1

GP d'Italia, Leclerc e Hamilton in festa con i tifosi Ferrari a Milano: "Spinta incredibile"

In migliaia all'ombra del Duomo per l'incontro con i due piloti di Maranello: "Ci date una spinta incredibile, speriamo di regalarvi una vittoria domenica"

di Alberto Gasparri
02 Set 2026 - 18:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ansa

© ansa

E' proprio vero che la febbre Ferrari non passa mai. Due ali di folla hanno accolto Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Milano, per l'incontro con i tifosi del Cavallino organizzato da Peroni in occasione dell'evento "Drive ti Monza". All'immediata vigilia del weekend del GP d'Italia, i due piloti di Maranello sono stati accolti da una marea rossa, tanto che per percorrere i pochi metri che separano il piazzale antistante da Palazzo Reale hanno impiegato una decina di minuti.

Dopo autografi, selfie, strette di mano e regali, Leclerc e Hamilton hanno raggiunto la loro meta e, con il Duomo sullo sfondo, prima sono saliti sul podio allestito per l'occasione e poi sul balcone per salutare tutto il popolo ferrarista prese te e ringraziarlo dell'immenso affetto.

"Una vittoria a Monza sarebbe il top, ci date una spinta e un amore incredibile e spero che vi possiamo dare un'altra vittoria domenica", le parole di Leclerc ai fan.

"L'energia che c'è qui è migliore di qualsiasi altro team. Quest'anno abbiamo la macchina per combattere. Grazie per il sostegno, siete i migliori", gli ha fatto eco Hamilton, prima di far salire sul terrazzo anche mamma Carmen tra il boato del pubblico. Poi un ultimo saluto prima di entrare in modalità gara, perché da venerdì si inizierà a fare sul serio nel weekend più passionale e caldo dell'anno.

videovideo
Leggi anche
Frederic Vasseur

Vasseur: "Il tifo per la Ferrari è unico, tutto chiarito con Hamilton e Leclerc. Kimi sorprendente"

formula 1
gp monza
ferrari
leclerc
hamilton

Ultimi video

00:29
Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

02:07
DICH LA RUSSA SU GRAN PREMIO MONZA 1/9 DICH

La Russa: "Ferrari e Kimi al top: Monza sarà uno show! E sul GP di Imola...""

00:29
STAND UP FERRARI SCHUMACHER GP MONZA 1/9 SRV

Monza, Ferrari nel nome di Schumi: la F399 all'Aci di Milano

00:53
Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

01:03
Norris-McLaren avanti insieme

Norris-McLaren avanti insieme

01:29
RULLO VERSTAPPEN RINNOVA RED BULL SRV

Verstappen-Red Bull, il matrimonio prosegue

00:31
Pausa estiva finita per Antonelli: il suo allenamento estenuante

Pausa estiva finita per Antonelli: il suo allenamento estenuante

01:28
Hamilton non si ferma: allenamento anche… per lo staff

Hamilton non si ferma: allenamento anche… per lo staff

00:32
Hamilton non si ferma nella pausa estiva della Formula 1: il suo allenamento

Hamilton non si ferma nella pausa estiva della Formula 1: il suo allenamento

00:38
Kimi Antonelli sfreccia anche in vacanza alla guida di una moto d'acqua

Kimi Antonelli sfreccia anche in vacanza alla guida di una moto d'acqua

00:14
Kimi dj in Sardegna

Kimi dj in Sardegna

02:21
Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

00:28
Norris non dimentica il passato

Norris non dimentica il passato

00:59
Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

Kimi Antonelli, pole e festa per il papà

00:40
Hamilton scatenato sulla tavola

Hamilton scatenato sulla tavola

00:29
Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

I più visti di Formula 1

Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

Ferrari, a Monza livrea e uniformi speciali in onore di Schumacher: le FOTO

STAND UP FERRARI SCHUMACHER GP MONZA 1/9 SRV

Monza, Ferrari nel nome di Schumi: la F399 all'Aci di Milano

Arriva la Monza Limited Collection firmata Ferrari-Puma

Pirelli svela il trofeo per Monza. E spunta un cappellino (nero)azzurro

Corse e ricorse: Bruno Giacomelli a tutta memoria, da "Jack O'Malley" a Kimi Antonelli

Notizie del giorno
Vedi tutti
Doppietta di Bayo e rimonta dei friulani, Udinese 2-1 Venezia
19:19
Doppietta di Bayo e rimonta dei friulani, Udinese 2-1 Venezia
19:18
Como, il Besiktas ci prova per Caqueret
19:15
È Baccin il nuovo ds dell'Inter, Marotta: "Fondamentale per il club da anni, è una scelta innovativa"
19:14
Inter, Marotta su Baccin ds: "Scelta innovativa nel segno della continuità"
19:12
Ausilio saluta l'Inter: "Non potrò mai staccarmi da questi colori"