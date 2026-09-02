GP d'Italia, Leclerc e Hamilton in festa con i tifosi Ferrari a Milano: "Spinta incredibile"
In migliaia all'ombra del Duomo per l'incontro con i due piloti di Maranello: "Ci date una spinta incredibile, speriamo di regalarvi una vittoria domenica"di Alberto Gasparri
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E' proprio vero che la febbre Ferrari non passa mai. Due ali di folla hanno accolto Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Milano, per l'incontro con i tifosi del Cavallino organizzato da Peroni in occasione dell'evento "Drive ti Monza". All'immediata vigilia del weekend del GP d'Italia, i due piloti di Maranello sono stati accolti da una marea rossa, tanto che per percorrere i pochi metri che separano il piazzale antistante da Palazzo Reale hanno impiegato una decina di minuti.
Dopo autografi, selfie, strette di mano e regali, Leclerc e Hamilton hanno raggiunto la loro meta e, con il Duomo sullo sfondo, prima sono saliti sul podio allestito per l'occasione e poi sul balcone per salutare tutto il popolo ferrarista prese te e ringraziarlo dell'immenso affetto.
"Una vittoria a Monza sarebbe il top, ci date una spinta e un amore incredibile e spero che vi possiamo dare un'altra vittoria domenica", le parole di Leclerc ai fan.
"L'energia che c'è qui è migliore di qualsiasi altro team. Quest'anno abbiamo la macchina per combattere. Grazie per il sostegno, siete i migliori", gli ha fatto eco Hamilton, prima di far salire sul terrazzo anche mamma Carmen tra il boato del pubblico. Poi un ultimo saluto prima di entrare in modalità gara, perché da venerdì si inizierà a fare sul serio nel weekend più passionale e caldo dell'anno.