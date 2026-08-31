Arriva la Monza Limited Collection firmata Ferrari-Puma

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PUMA insieme a Scuderia Ferrari HP, arriva sul circuito di casa della Ferrari con una collezione nata trent’anni fa. La PUMA for Scuderia Ferrari HP Monza Limited Edition rende omaggio alla prima stagione di Michael Schumacher in rosso. Non come semplice celebrazione del passato, ma come riconoscimento dell’inizio di qualcosa che ancora oggi definisce la Scuderia.
Nel 1996, Michael Schumacher arrivò in Scuderia Ferrari e iniziò a costruire qualcosa. Non soltanto un campionato. Una cultura. Un metodo. Un modo di perseguire l’eccellenza attraverso disciplina, ripetizione, precisione e totale dedizione, che avrebbe finito per definire la Scuderia per un’intera generazione. Seguirono cinque Campionati del Mondo consecutivi. Ma l’eredità che Schumacher lasciò a Maranello non riguardava soltanto i trofei. Riguardava il processo che aveva permesso di conquistarli.
Questa collezione non guarda al passato. Riconosce un’origine. Tutto ciò che Michael ha costruito, lo ha fatto partendo dall’interno, e questo approccio è ancora oggi parte integrante della Scuderia Ferrari, dove nulla accade per caso.
La Monza Limited Edition comprende una Replica tee, una Replica shirt, una racing jacket e un cap, ciascuno caratterizzato dal linguaggio visivo della stagione 1996 di Schumacher. Un riferimento vintage, reinterpretato con un’esecuzione decisamente contemporanea. La racing jacket è il capo che più di tutti esprime questo legame: le sue cuciture riprendono direttamente la struttura della tuta da gara di Schumacher, con la stessa costruzione a pannelli e la stessa precisione pensate per l’abitacolo, oggi reinterpretate per essere indossate sulle strade di Monza. It is not a costume. Chi conosce l’originale riconoscerà immediatamente la sua origine.
Sette stelle attraversano la tee e la shirt, una per ciascuno dei Campionati del Mondo conquistati da Schumacher. La sua firma, racchiusa in una corona d’alloro, impreziosisce il cap: un dettaglio ispirato all’iconografia della sua epoca e indossato con l’autorevolezza che merita.
La collezione propone un’estetica vintage che torna alle origini, al punto da cui tutto è iniziato, ma viene indossata dai piloti che oggi stanno scrivendo il prossimo capitolo. Lewis Hamilton e Charles Leclerc la indossano sulla griglia di partenza e per le strade di Monza, portando nel presente una parte della determinazione del 1996. Schumacher ha aperto una strada. Questa collezione la celebra continuando a percorrerla.
La PUMA for Scuderia Ferrari HP Monza Limited Edition Collection è disponibile presso una selezione di store PUMA e Ferrari e online supuma.com e store.ferrari.com.