Arriva la Monza Limited Collection firmata Ferrari-Puma

La collezione propone un’estetica vintage che torna alle origini, al punto da cui tutto è iniziato, ma viene indossata dai piloti che oggi stanno scrivendo il prossimo capitolo. Lewis Hamilton e Charles Leclerc la indossano sulla griglia di partenza e per le strade di Monza, portando nel presente una parte della determinazione del 1996. Schumacher ha aperto una strada. Questa collezione la celebra continuando a percorrerla.