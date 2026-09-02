Vasseur: "Il tifo per la Ferrari è unico, tutto chiarito con Hamilton e Leclerc. Kimi sorprendente"

Frederic Vasseur sa quanto conti il prossimo Gran Premio. Monza è la storia, la tradizione, la bellezza di una gara che vale tantissimo. La Ferrari, lì, è di casa e ha visto trionfi che hanno portato a titoli mondiali piloti straordinari in decenni di Formula 1. Il team principal del Cavallino ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Stiamo cercando di affrontare questo GP, la preparazione e la messa a punto del programma, come se fosse una gara qualsiasi del calendario. Ovviamente la realtà è un po’ diversa, perché saremo come sempre al centro dell’attenzione, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista mediatico. Noi cercheremo di restare nella nostra bolla, consapevoli di quanto il circuito di Monza sia impegnativo per la nostra vettura. Abbiamo ottenuto buoni risultati su altri circuiti in cui la potenza era un fattore limitante per noi, come Silverstone e Spa, e faremo sicuramente del nostro meglio per massimizzare il risultato anche qui, ma sempre restando realistici".