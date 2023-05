GP Monaco, Verstappen: "Vittoria difficile". Alonso: "Max super"

GP MONACO

Il due volte iridato sorride per il successo monegasco, lo spagnolo applaude per la gara super

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen ha vinto il GP di Monaco, una gara senza storia condotta dalla pole alla bandiera a scacchi nonostante la pioggia che ha provato a rovinargli i piani. Ma alla fine il pilota due volte iridato si porta a casa l'ennesimo successo a Monte Carlo, nonostante le difficoltà: "È stata una gara abbastanza difficile perché noi avevamo le media e non volevamo andare lunghi. Stava arrivando la pioggia, c'era del graining ed è stato complicato guidare".

"Giro dopo giro ha piovuto sempre più, si scivolava e non potevo spingere. Ho taccato più volte i muri, non è stata facile, ma questa è Monaco. Ho driftato per controllare, ma alla fine tocchi il muro. Vincere qui è super bello, soprattutto in queste condizioni" il commento del vincitore del Gran Premio monegasco.

ALONSO: "SORPRESO DALLA GUIDA" - Secondo posto per Fernando Alonso in Aston Martin, con lo spagnolo che si è detto sorpreso di non aver visto nessuna safety in pista: "È stato difficile, abbiamo scelto di partire con le dure e volevamo giocarci la gara sulla lunga distanza e di strategia. Ma Verstappen ha guidato in maniera super con le medie, ha esteso la finestra. Con la pioggia si sono complicate le cose e non è stato facile. Con la pioggia non si riesce a sfruttare la potenza, la frenata è al limite, ma sono sorpreso che non siano uscite le safety car"

OCON: "SPERO SIA PRIMO DI TANTI" - Terzo gradino del podio per Esteban Ocon in Alpine, un terzo posto che fa sorridere il francese: "Ce l'abbiamo fatta, è stato un weekend super per tutti. Dal primo giorno al simulatore e in sessione abbiamo migliorato sempre l'auto e non abbiamo fatto errori. Tornare sul podio è speciale, spero sia il primo di tanti.