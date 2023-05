GP Monaco: Red Bull punta al tris, Alonso e Aston Martin outsider... ma non troppo

FORMULA 1

L'ex ferrarista insegue il terzo successo nel Principato con tre monoposto diverse

© Getty Images Cancellata dall'alluvione in Emilia-Romagna la prima tappa del trittico Imola-Montecarlo-Barcellona, tre settimane dopo Miami il Mondiale si prepara a ripartire dal Principato di Monaco per la prima gara davvero "europea" che il GP più glamour del calendario iridato eredita dal weekend mai iniziato del circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Una tappa in meno per Max Verstappen nel conto alla rovescia verso il suo terzo titolo consecutivo oppure un'occasione in più per la concorrenza targata - in rigoroso ordine di classifica - Aston Martin, Mercedes e Ferrari?

© Getty Images

Costretto agli straordinari dalla necessità di smontare il paddock di Imola (che era già in buona parte allestito), il personale delle dieci squadre ha poi potuto guadagnare più rapidamente il Principato monegasco per... ricominciare tutto daccapo, tra le inevitabili difficoltà logistiche poste dalla modalità... cittadina di Montecarlo, con i suoi spazi ristretti: non solo quelli del tracciato di gara!

© GET

Il Grand Prix per eccellenza taglia quest'anno un significativo traguardo: quello della sua ottantesima edizione (la sessantanovesima valida per il Mondiale). Nato nel 1929, il GP del Principato di Monaco ha mancato l'appuntamento con il Mondiale sin quattro sole occasioni: nel1951, nel biennio 1953-1954 e molto più recentemente nel 2020, a causa della pandemia. Le previsioni meteo a medio termine parlando attualmente di tempo variabile nei due giorni di prove e di bello stabile per la domenica della sesta tappa del calendario.

© Getty Images

Red Bull punta al terzo successo consecutivo a Montecarlo dopo la vittoria (l'unico per lui finora) di Verstappen nel 2021 e quella di Sergio Perez dodici mesi fa, in buona sostanza ereditata dai pasticci ferraristi ai box. Sono tre le vittorie dei "Tori" nelle ultime quattro edizioni della prova, aggiungendo all'elenco quella di Daniel Ricciardo nel 2018.

© Getty Images

Mercedes, che si prepara a mettere in pista le novità inizialmente previste per Imola, ha trionfato per l'ultima volta con Lewis Hamilton quattro anni fa ma può vantare anche il clamoroso poker 2013-2016: nelle prime tre occasioni con la tripletta consecutiva di Nico Rosberg che a Montecarlo più che in qualsiasi altro GP del Mondiale, è riuscito ad oscurare il compagno di squadra Hamilton! Triplice... impresa, quella di Nico che da queste parti è riuscita prima di lui solo a Graham Hill, Alain Prost e naturalmente" Ayrton Senna, recordman di vittorie a Montecarlo con sei passaggi sul podio alto, uno in più dello stesso Hill e di Michael Schumacher.

© GET

E la Ferrari? Risale a sei anni fa (con Sebastian Vettel), L'ultima affermazione della Scuderia, che a differenza di Mercedes ha scelto di rinviare al più ortodosso circuito di Barcellona il lancio della prima evoluzione della SF23. Maranello è andata vicinissima al successo nelle due ultime edizioni della gara. Entrambi molto a loro agio sul circuito cittadino monegasco, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono pronti a riprovarci. Attenzione però all'ex ferrarista Fernando Alonso, pronto a giocarsi con la Aston Martin le sue migliori chances in assoluto di centrare il tris con tre monoposto diverse (sarebbe un exploit assoluto nella storia del GP) dopo le vittorie nel lontano 206 con la Renault e nel di soli dodici mesi meno... remoto 2007 con la McLaren-Mercedes.