GP Messico: Sainz a mani basse, Norris piega Leclerc, le Mercedes davanti a Vertappen

Battaglia tra le due Mercedes: Russell infila Hamilton per la quinta posizione. Leclerc si avvicina a Sainz: lo spagnolo si lamenta via radio con i suoi, il team cerca di tenere buono il monegasco che alza il piede. Termina al giro 16/71 la quattrocentesima presenza di Alonso nel Mondiale. Lawson e Perez in bagarre: il neozelandese tiene duro, la Red Bull accusa qualche danno di carattere aerodinamico (fondo vettura). Gara da incubo per i Tori, caricati da venticinque secondi di penalità in meno di venti giri. Piastri prova la rimonta: vince il duello con Colapinto, poi infila Stroll e sale in undicesima posizione dietro a Lawson. Norris segue Verstappen ma non azzarda un nuovo attacco, le Ferrari si allontanano. Verstappen ai box per il pit stop (giro 27/71) preceduto da venti secondi di "fermi tutti" per scontare la penalità. Hamilton ai box due passaggi più in là, poi tocca a Norris che riparte con la hard. Pit stop di Leclerc e di Russell al giro 32/71. Verstappen in rimonta è già in zona punti (nono). Su ferma anche Sainz, tutto liscio per il leader. Anche Hamilton alle prese con Piastri e Lawson. Nuovi sorpasso di Verstappen che infila la Williams di Colapinto e la VISA Cash App di Lawson, salendo in settima posizione. Russell riporta via radio un problema con l'ala anteriore danneggiata (un elemento non è fissato bene). Noie allo sterzo per Colapinto. Pit stop per Piastri al giro 40/71, più di metà gara ormai alle spalle. Sainz in controllo su Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Verstappen, Magnussen con la Haas, Hulkenberg, Colapinto e Bottas a chiudere la top ten. Perez ancora in gara ma ultimo pilota in classifica... Secondo pit stop per il messicano che al giro 45/71 monta un treno di medie nuove. Il cielo sopra Mexico City si copre, rischio-pioggia all'orizzonte, qualche pilota vede già piccole gocce sulla visiera. Colapinto ai box al giro 48/71.