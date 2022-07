GP Gran Bretagna, Sainz: "Vincere qui con la Ferrari è speciale". Leclerc: "Deluso, scelte sbagliate"

f1 gran bretagna

Il pilota spagnolo sorride e si gode il primo successo in carriera in F1

Dalla pole al successo finale, in una gara ricca di sorprese ed emozioni. Alla fine, dopo 150 gare in F1, Carlos Sainz riesce ad agguantare il primo successo in carriera nella classe regina davanti a Perez e Hamilton. Al termine della gara lo spagnolo è euforico: "Sono senza parole, non so cosa dire. È davvero fantastico, dopo 150 gare corse (oggi la 151esima, ndr), con la Ferrari, a Silverstone: non potevo chiedere di più, non la dimenticherò mai". Silverstone, dalla paura alla gioia Ferrari



























































1 di 31

1 di 31

"Oggi Hamilton era in giornata e siamo riusciti a tenere duro conquistando questa vittoria. Non è stato semplice, ho faticato sul bilanciamento e Verstappen ci ha costretto a spingere tanto. Ho continuato a crederci, alla Safety ho avuto la possibilità di tornare davanti e ci sono riuscito" ha spiegato il madrileno. Il numero 55 della Rossa ha poi sottolineato: "Sono successe veramente tante cose, finalmente ci siamo riusciti. Qui è sempre speciale, ottenere una vittoria qui è molto importante per me".

Tanta delusione invece per Charles Leclerc, arrivato quarto dopo degli errori di valutazione dal box: "Non so se si poteva fare diversamente oggi, ma è stata ancora una volta una gara dove non arriva il risultato. Ho fatto di tutto per difendermi, ma non sono riuscito. Abbiamo fatto lo split con la Safety, con una macchina che entra e l'altra che resta fuori, ma per me non è stata la mossa giusta. Non sono nessuno per chiedere chiarimenti alla Ferrari, ma è stata una gara frustrante e ho perso tempo. Non ho il quadro globale, ma oggi è la prima vittoria di Carlos e voglio che ci concentriamo su questo. Io sono deluso".