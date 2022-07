GP Gran Bretagna, Perez: "Che rimonta, mai mollato". Hamilton: "Dato tutto, complimenti a Sainz"

F1 GRAN BRETAGNA

Il messicano è stato costretto a ripartire da dietro dopo la ripartenza, ma alla fine è arrivato il podio dietro alla Ferrari di Sainz

Un podio in rimonta, dopo il pesante danno all'ala anteriore per il contatto con la Ferrari di Leclerc. Sergio Perez si rimbocca le maniche e riesce a risalire la china fino al secondo posto finale, un traguardo raggiunto che sa quasi di vittoria: "È stata un grande rimonta, non abbiamo mollato e l'opportunità si è presentata alla fine. Sono stati dei giri frenetici, una grande battaglia con Hamilton". Silverstone, dalla paura alla gioia Ferrari



























































"All'inizio non avevo spazio, ho avuto dei danni pesanti all'ala e mi sono ritrovato ultimo, ho dovuto rimontare e ci sono riuscito" ha spiegato il messicano.

Terzo posto per il re di Silverstone Lewis Hamilton in Mercedes: "Sono davvero contento, ho dato tutto oggi per stare dietro le Ferrari e davvero complimenti a Sainz. Sono grato al team per il gran lavoro fatto, ho spinto tanto e gli aggiornamenti si sono fatti sentire. Abbiamo perso tempo al pit, poi ho dato la caccia e ci ho provato. Dobbiamo migliorare, ma salire sul podio è un grande bonus. Sono contento che nessuno si sia fatto male nell'incidente in avvio di gara".