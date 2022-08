GP Belgio, Sainz: "È mancato il passo, testa all'Olanda". Leclerc: "Troppa differenza con Red Bull"

f1 belgio

Amaro in bocca per i piloti del Cavallino, con Sainz che non è del tutto soddisfatto del podio e Leclerc preoccupato per il gap

Spa, una domenica da super Max











































































© Getty Images 1 di 39 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nonostante il podio conquistato da Carlos Sainz, quello di Spa non è uno di quei weekend della stagione che lascia Ferrari soddisfatta. In pista, infatti, è emersa una differenza di passo rispetto alla Red Bull che fa preoccupare la Rossa, con Sainz che non si è nascosto: "Red Bull e Verstappen sono stati di una categoria a parte, dobbiamo imparare a sopravvivere. Zandvoort è una pista che può essere nelle nostre corde, proveremo a vincere".

Lo spagnolo, arrivato terzo, ha spiegato: "È stata più dura di quanto ci aspettassimo, il passo non c'era. Le gomme si sono surriscaldate tanto, scivolavamo in pista e accettiamo questo podio. I primi giri sono stati forti, poi il degrado è stato alto".

Amaro in bocca anche per Leclerc, quinto alla bandiera a scacchi e poi penalizzato e scivolato in sesta posizione: "Onestamente il feeling non è stato male, ma la performance è stata una roba incredibile rispetto alla Red Bull. Loro vanno forte, dobbiamo controllare cosa hanno fatto. Al terzo giro ero nono, poi sono ripartito ultimo ed è stata davvero dura. la Red Bull ha fatto un passo avanti incredibile, guardando i distacchi è molto avanti. In gara potevamo fare meglio, ma non avevamo abbastanza per arrivare davanti. Ora biosgna guardare tutto, analizzare bene perché in questo weekend le differenze tra noi e loro sono state enormi".