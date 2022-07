GP Austria, Leclerc: "Collaborare per raggiungere Verstappen". Sainz: "Può accadere di tutto"

F1 AUSTRIA

I due ferraristi mantengono le posizioni della qualifica, ma in Sprint Race si sono ostacolati permettendo alla Red Bull di scappare

Alla fine della Sprint Race non cambia molto alla Ferrari rispetto alla qualifica del venerdì a Spielberg, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che mantengono rispettivamente la seconda e terza posizioni in griglia in vista del GP d'Austria di domenica. Alla partenza, però, è stata vera e propria battaglia tra i due piloti, con Leclerc che a fine Sprint ha mandato un chiaro messaggio al compagno: "I passi erano vicini, domani speriamo di poter partire bene e di mettere subito pressione a Verstappen. Speriamo domani si possa collaborare per raggiungere Max". Spielberg, il primo round è di Verstappen



































































Analizzando la sua Sprint Race Leclerc ha aggiunto: "È stata complicata, la prima parte ho gestito e Max era veloce. Volevo attaccare alla fine, ma c'è stata battaglia con Sainz e ho spinto dopo".

Anche Sainz spera di poter raccogliere un buon risultato domani: "Sono partito bene, prima ho lottato con Max e poi con Charles in curva 3. È stata divertente, per come devono essere le gare, forse ho surriscaldato troppo le gomme e lì la gara è finita. Domani bisogna migliorare il passo, la gara sarà lunga e tutto può accadere. L'importante è essere in lotta, faremo del nostro meglio per battere Verstappen".