GP Austria, Leclerc: "Vittoria necessaria". Sainz: "Poteva essere doppietta"

F1 AUSTRIA

Secondo successo di fila della Ferrari, che a Spielberg conquista la vittoria con Leclerc e vede Sainz ritirarsi per problemi alla sua F1-75

Un successo voluto, sofferto e sudato per Charles Leclerc che regala alla Ferrari il bis dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana a Silverstone da Sainz. Con il gradino più alto del podio conquistato a Spielberg nel GP d'Austria il monegasco si rilancia per il titolo: "È stata una gran bella gara, il passo c'era e con Verstappen abbiamo lottato. Ho avuto un problema all'acceleratore, è stata complicata ma ho portato la macchina al traguardo e sono davvero felice". Leclerc conquista l'Austria





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Il monegasco, come detto, ha avuto dei problemi alla sua monoposto: "Quando Sainz ha avuto il suo problema è spuntato anche il mio, fortunatamente ho portato la macchina alla vittoria. La vittoria era necessaria, le ultime gare sono state difficili e ora dobbiamo spingere fino alla fine".

Tanto amaro in bocca invece per Carlos Sainz, costretto al ritiro per problemi alla sua monoposto: "È successo tutto in un momento, sapevo che c'era il fuoco e nessuno mi aiutava a scendere dalla macchina. Ho deciso di saltare fuori perché c'era troppo fuoco. Dobbiamo controllare cosa non sia andato, abbiamo avuto dei problemi ma è anche vero che la macchina è molto veloce. Oggi la doppietta era facile da fare, ma ci sono delle cose da rivedere per evitare che accada di nuovo tutto ciò. Quello che è successo oggi è un po' la storia della mia stagione".

BINOTTO: "VITTORIA IMPORTANTE

Per Mattia Binotto, team principal Ferrari, la giornata è comunque positiva: "Ci sono tanti aspetti positivi oggi, grande vittoria di Leclerc e secondo successo di fila. Oggi la squadra ha funzionato bene e possiamo sorridere. La parte dolente è quella della rottura di Sainz, non siamo ancora al riparo dai problemi di affidabilità e ci dobbiamo lavorare ancora di più".