GP Arabia, Leclerc: "Deluso, ma mi sono divertito". Sainz: "Meglio di Sakhir, ma manca qualcosa"

F1 ARABIA

Altra doppietta sul podio per la Ferrari con un secondo e terzo posto che tiene la Rossa avanti nel mondiale

Un duello senza esclusione di colpi che però, alla fine, premia Max Verstappen. Charles Leclerc centra il secondo podio consecutivo in stagione e resta leader del mondiale, ma il secondo posto a Jeddah ha un retrogusto amaro: "Mi sono divertito tanto, sono battaglie combattute e dure ma molto divertenti. Sono deluso, volevo vincere. Eravamo veloci in curva e lenti in rettilineo perché avevamo più carico, è stato difficile tenere dietro Max. Ha fatto un gran lavoro, i miei complimenti a lui perché abbiamo spinto tanto fino al limite". Jeddah, duello super tra Verstappen e Leclerc Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Bilancio positivo anche per Carlos Sainz, terzo alla bandiera a scacchi: "Con Perez la curva era stretta, ma le regole sono regole e io ero avanti. Ho provato a tenere la posizione, le Red Bull sono state molto veloci e ci hanno messo pressione. Rispetto al Bahrain è andata meglio perché ho trovato più ritmo, però ci sono ancora dei decimi da trovare".

Sorrisi anche per il team principal Ferrari Mattia Binotto: "La gara di oggi ha avuto tanti episodi ed è stata decisa da tanti di questi, vedi l'unsafe release di Verstappen su Sainz e l'uscita dai box di Sainz con Perez. Weekend bello e positivo, abbiamo 78 punti sugli 88 a disposizione e stiamo andando bene. Perdere agli ultimi giri brucia sempre, peccato ma ci siamo. Oggi l'importante era finire e portare a casa i punti, Charles e Carlos hanno guidato molto bene e mi fa ben sperare sul prosieguo. Fa piacere far parte di questo spettacolo, di poterci giocare il podio, ma servono 4-5 gare per fare un vero bilancio sulla stagione. Ora andiamo in Australia, poi Imola, piste completamente diverse.