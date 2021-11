GP Arabia F.1: la Corniche di Jeddah, il circuito cittadino più veloce del mondo

FORMULA 1

Corsa contro il tempo nella seconda città dell'Arabia Saudita per ultimare il tracciato che si appresta ad ospitare il penultimo atto del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Domenica 5 dicembre Max Verstappen si gioca il primo match point iridato su di una "pista" che per la prima volta ospita un Gran Premio di Formula Uno e che verrà ultimata giusto in tempo per la sfida tra l'olandese e Lewis Hamilton, separati in classifica da otto soli punti. Scopriamo insieme i numeri del circuito realizzato lungo la Corniche di Jeddah.

La lunghezza del tracciato saudita è di sei chilometri e 175 metri. Seconda, nel calendario del Mondiale, solo a quello di Spa-Francorchamps: la differenza è di poco più di ottocento metri. Le simulazioni più accurate prevedono un tempo di percorrenza in assetto da qualifica intorno al minuto e 28 secondi, che sale ad un minuto e 34 nell'arco dei cinquanta giri del GP. Il calcolo tiene conto della presenza di ben tre zone DRS.

Il numero totale delle curve è di 27: sedici quelle sinistrorse, undici quelle destrorse. Una delle più interessanti è la curva 13, dotata di una sopraelevazione di dodici gradi: in media tre più del banking delle quattro curve del catino di Indianapolis (che però sono tutte una diversa dall'altra ed a scendere in sequenza dalla 1 alla 4) e sette meno della 3 di Zandvoort. Prevista una forza G laterale di 4.9.

Sono ancora le simulazioni al computer a suggerire che quello della Corniche sarà il "cittadino" più veloce nella storia della Formula Uno, con una velocità di punta appena superiore ai 320 chilometri orari ed una media sul giro che sfiora i 253 allora: solo a Monza la media sul giro è più alta.

Per quanto riguarda le infrastrutture, trattandosi di un GP by night, la Corniche sarà... contornata da riflettori da 1500 lux (un lux=un lumen per metro quadrato), per un cablaggio complessivo che supera i venti chilometri. I sei chilometri abbondanti del tracciato sono delimitati da tredici chilometri di reti metalliche da 3300 blocchi di cemento e da 3000 barriere TecPro. Ammontano a 37mila le tonnellate di asfalto posate da 1250 operai. Un lavoro che sarà completato giusto in tempo per il weekend di gara. Una tempistica parecchio ravvicinata che - in considerazione della potenza delle monoposto da GP, a nostro avviso non esclude la possibilità di inconvenienti di varo genere che - in casi simili - si sono già registrati in passato.

Aggiungiamo che lo scorso 12 novenbre la Cornice di Jeddah ha ospitato il tradizionale Red Bull Showrun che anticipa buona parte delle tappe del Mondiale. Al volante della monoposto come sempre in questi casi il messicano Sergio Perez. Al quale però si è unito per l'occasione Dario Franchitti. Il pilota scozzese, tre volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, si è messo al volante della meravigliosa e storica Williams FW07 (sponsorizzata ai tempi dalla famiglia rale saudita), con la quale nel 1979 Clay Regazzoni regalò al team britannico la prima vittoria della sua storia al GP d'Inghilterra a Silverstone ed Alan Jones chiuse il Mondiale al terzo posto, alle spalle dei ferraristi Scheckter e Villeneuve.