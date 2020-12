GP Abu Dhabi, Verstappen: "Pole è come un premio". Hamilton: "Complimenti Max, proverò a ribaltare la situazione"

L'ULTIMA POLE

Poteva essere en plein di pole position per Mercedes, ma a rovinare la festa è Max Verstappen che con un super giro finale ha conquistato il primo posto in griglia in vista del GP di Abu Dhabi a Yas Marina. Tanta soddisfazione per l'olandese che ha dedicato l'obiettivo raggiunto al team: "E' stata una stagione lunga, questa ultima qualifica è il premio per l'anno portato avanti dal team". Delusione per Bottas: "Il giro non mi ha soddisfatto, non è stato perfetto".

"Sapevo che sarebbe stata l'ultima dell'anno e ci siamo riusciti, sono felice. E' stata complicata, non riuscivo a trovare il ritmo perché diverse curve ti fanno cadere in errori, ma sono riuscito a fare tutto bene e nell'ultimo giro è arrivata la pole. E' stata una stagione lunga, questa ultima qualifica è il premio per l'anno portato avanti dal team. Non abbiamo fatto tanti giri in prova, vedremo come andrà domani per tentare di tenerci dietro le Mercedes. Daremo tutto" il commento di Verstappen dopo aver ottenuto la sua prima pole della stagione.

Amaro in bocca, per 25 millesimi, per Valtteri Bottas: "Abbiamo visto quanto fosse veloce la Red Bull già dalle FP3, non sono riuscito a far girare le soft come dovevano. Abbiamo migliorato qualcosa, ma non abbiamo sfruttato le gomme nel giro secco. Il giro non mi ha soddisfatto, non è stato perfetto anche se i margini sono minimi. Dovevamo essere molto più veloci, loro hanno ottimizzato tutto e sono riusciti a raggiungere l'obiettivo che si erano prefissati".

Ritorno alla guida, ma senza prima fila, per Hamilton dopo la settimana di isolamento causa Covid: "Sono molto grato di essere tornato e di poter concludere questa stagione. E' stato difficile riprendere ritmo, ho faticato tanto, come se avessi perso inerzia e slancio. Ho dato tutto, ma complimenti a Verstappen che ha messo il timbro con una grande prestazione. Domani darò però filo da torcere. È sempre più bello partire da primi, su questa pista è difficile superare ma con la strategia possiamo giocarci le nostre carte. Sto già pensando a come ribaltare la situazione, penso sarà una gara a una sosta".