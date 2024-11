GM-Cadillac: un ingresso in scena... con tanti retroscena

Oltre all'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico quindi il Mondiale del 2026 (dopo un 2025 di passaggio) vedrà l'ingresso in campo di due nuovi Costruttori: General Motors appunto come undicesimo team ex-novo e naturalmente Audi che rileva la franchigia Sauber. Un cliente in più per le dieci attuali squadre con il quale spartirsi le quote dei diritti televisivi e commerciali, oltre al montepremi. Con un fondamentale e decisivo distinguo: un team americano "a trazione" Andretti avrebbe semplicemente eroso spazio e denaro dalle quote destinate agli attuali squadre, giocando un ruolo al cento per cento concorrenziale ad ogni livello. Un team americano "Casa" invece entra a far parte del patrimonio stesso della Formula 1, capace di fortificare l'immagine stessa del Mondiale, aprire ulteriori porte nel mercato americano e - con una nuova power unit in campo a partire dal 2028 - anche un salvagente in più in caso di uscita di scena nel medio termine di uno degli attuali Costruttori del "portafoglio" Formula 1.