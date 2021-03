Giovinazzi svela il nuovo casco: il tricolore sempre in testa

Orgoglio Italia per Antonio Giovinazzi. Il pilota dell'Alfa Romeo ha rinnovato il design del suo casco, ma ha scelto sempre di tenere il tricolore sulla sua testa. Disegno realizzato da Drudi, storico disegnatore delle livree di Valentino Rossi, e realizzato da Mad56. Proprio Massimo Dante ci fa vedere come ha verniciato e preparato il casco Bell che Giovinazzi indosserà per tutta la stagione.