General Motors punta alla F1 nel 2028 solo con Andretti: il braccio di ferro con FOM continua

FORMULA 1

L'annuncio GM non sblocca lo stallo legato all'ingresso nel Mondiale di una undicesima squadra

© Cadillac Il processo che dovrebbe portare all'ingresso in Formula 1 di un "all american team" in Formula Uno segna un'altra importante tappa nella direzione giusta ma il condizionale resta d'obbligo perché - se General Motors annuncia l'ingresso in campo con un motore ibrido marchiato Cadillac a partire dal 2028 - l'impegno è in modo imprescindibile legato all'ammissione del team Andretti. Dopo l'accoglimento della richiesta di iscrizione della squadra gestita da Michael Andretti (primogenito del campione del mondo 1978 Mario) da parte della Federazione Internazionale e l'annuncio GM, rimane da superare la resistenza di Formula 1 ad allargare lo scenario a un Mondiale a undici squadre. Il nodo riguarda ovviamente l'aspetto commerciale, a causa dell'effetto destabilizzante dell'operazione Andretti-Cadillac e - in modo concreto - della prospettiva (vista con il fumo negli occhi dalle dieci squadre attuali) di una delle entrate commerciali.

Il team Andretti Global sarebbe pronto al debutto con il suo team già tra due anni, GM solo nel 2028 ma il colosso americano ha espressamente dichiarato di voler portare avanti il progetto solo come fornitore dello stesso Andretti, parlando espressamente di team Andretti-Cadillac. Formula 1 invece punta ad una fornitura GM ad uno dei dieci team già oggi in pista. Una questione insomma ancora parecchio intricata: oltretutto il tempo stringe. L'annuncio GM non arriva a caso: nel weekend del GP di Las Vegas Michael Andretti e i vertici del gruppo americano dovrebbero essere presenti per esercitare pressioni su FOM nella direzione di un debutto del team tra due stagioni, inizialmente con una power unit (Alpine?) diversa da Cadillac.

"Siamo entusiasti che la nuova Andretti Cadillac F1 sarà alimentata da una power unit GM. Con la nostra profonda esperienza ingegneristica e nelle corse, siamo fiduciosi che svilupperemo una power unit di successo e posizioneremo Andretti Cadillac come un vero team ufficiale. Correremo con i migliori, ai massimi livelli, con passione e integrità che contribuiranno a elevare lo sport per gli appassionati di corse di tutto il mondo". (Mark Reuss - Presidente General Motors)