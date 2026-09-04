F1, lite tra Briatore e Stella in conferenza a Monza: il caso Gasly e la minaccia di querele

Un battibecco tra Flavio Briatore e Andrea Stella anima la conferenza stampa dei Team Principal a Monza. Oggetto del contendere la penalità, nuovamente comminata tre mesi dopo dalla gara, che ha tolto a Pierre Gasly la gioia per il podio al Gran Premio di Monaco. Una sentenza della Corte d'Appello Internazionale della Fia arrivata dopo il ricorso di Red Bull (che gode così del terzo posto di Hadjar) e McLaren.
"Accettiamo il verdetto, non accettiamo che uno dei giudici non fosse indipendente e ci chiediamo perché avesse un rapporto con McLaren", il riferimento di Briatore al giudice della corte Filippo Marchino. L'accusa di Briatore riguarda una fotografia collegata a un'iniziativa benefica del 2018 nella quale, secondo la sua ricostruzione, sarebbe comparso il giudice accanto a una vettura McLaren.
"Un giudice - aggiunge Briatore - dovrebbe essere completamente indipendente. Questo giudice era legato alla squadra che stava procedendo contro di noi, non credo sia una cosa corretta per lo sport".
Stella, numero uno di McLaren, ribatte minacciando azioni legali: "Ritengo che questa conferenza, prendendo questa piega, sia piuttosto offensiva nei confronti della McLaren. Per la reputazione di una scuderia che merita grande rispetto, se qualcuno avanza accuse che sembrano piuttosto gravi dovrà assumersi la responsabilità di ciò che afferma in una sede pubblica".