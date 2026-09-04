F1, lite tra Briatore e Stella in conferenza a Monza: il caso Gasly e la minaccia di querele

"Accettiamo il verdetto, non accettiamo che uno dei giudici non fosse indipendente e ci chiediamo perché avesse un rapporto con McLaren", il riferimento di Briatore al giudice della corte Filippo Marchino. L'accusa di Briatore riguarda una fotografia collegata a un'iniziativa benefica del 2018 nella quale, secondo la sua ricostruzione, sarebbe comparso il giudice accanto a una vettura McLaren.