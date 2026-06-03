La stagione 2026 sbarca in EA Sports F1 25 con nuove regole, team e piloti

Electronic Arts Inc. invita i giocatori a mettersi al volante per la nuova era definitiva delle corse di Formula 1: F1 25: 2026 Season Pack, disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per celebrare il lancio, EA SPORTS F1 ha rilasciato un video speciale sul nuovissimo circuito di MADRING, che vede il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e l'icona del calcio mondiale Zlatan Ibrahimovic sfidarsi testa a testa in-game, offrendo ai fan un'anteprima esclusiva dell'azione.
In quanto videogioco ufficiale FIA Formula One World Championship, il pacchetto F1 25: 2026 Season Pack inaugura il prossimo capitolo dell'amato titolo di corse, introducendo regolamenti completamente nuovi, vetture, piloti, scuderie e funzionalità di gioco per la stagione di F1 2026, incluso l'attesissimo debutto del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026. Quest'anno, la griglia di F1 si espande a undici scuderie con l'ingresso di Cadillac, il primo grande costruttore automobilistico americano a unirsi ai ranghi della F1, e con il debutto di Audi, iconico marchio dall’importante heritage in ambito motorsport. La competizione si fa ancora più accesa quest’anno grazie alle nuovissime funzioni modalità Overtake e l’aerodinamica attiva, che porteranno i piloti a gareggiare ruota a ruota fino al traguardo.
"Abbiamo progettato l’F1 25: 2026 Season Pack per incarnare appieno la nuova era della F1", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. "Mettiamo i giocatori al posto di guida per riscrivere la griglia a modo loro: dall’utilizzo strategico della modalità Overtake e dell'aerodinamica attiva per spingersi fino al traguardo, all'essere i primi a premere l'acceleratore a tavoletta sul nuovo circuito di MADRING, ci sono tantissimi modi per fare vostra la competizione quest'anno".
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EA SPORTS F1 25: 2026 Season Pack introduce le seguenti novità di gameplay per offrire l'esperienza di corsa più autentica della stagione di F1 2026, con nuove scuderie, piloti e vetture potenziate per una competizione senza rivali:
Il Gran Premio di Spagna debutta con il nuovissimo circuito di MADRING
– Preparatevi a correre a MADRING, il primo nuovo circuito di F1® dal 2023, disponibile solo nel F1 25: 2026 Season Pack.
Situato a Madrid, questo tracciato ibrido che unisce un circuito cittadino a uno appositamente costruito, metterà alla prova i giocatori con un'azione ad alta velocità su 5,4 km e 22 curve adrenaliniche. Il circuito MADRING è disponibile solo con le auto del 2026, poiché è stato progettato appositamente per la nuova stagione.
Scendete in pista con i nuovi team F1 Cadillac e Audi Revolut
– Nel 2026 la griglia di partenza della F1® si amplia a undici scuderie, e F1 25: 2026 Season Pack offre ai giocatori l'opportunità di mettersi al volante delle nuove sfidanti. Provate tutte le emozioni che può trasmettere Cadillac, la prima grande casa automobilistica statunitense a entrare a far parte della F1®, oppure salite a bordo delle Audi Revolut, che introducono l'iconico marchio Audi e la sua heritage nel mondo delle corse.
Nuovi piloti e ritorno di grandi beniamini dei fan
–Scoprite le ultime formazioni dei piloti: i beniamini del pubblico Valtteri Bottas e Sergio Perez guidano il nuovissimo team Cadillac, apportando un'esperienza inestimabile alla scuderia statunitense nel suo anno d'esordio. Alla Racing Bulls, Arvid Lindblad affianca Liam Lawson, mentre Isack Hadjar entra a far parte della Oracle Red Bull Racing come compagno di squadra di Max Verstappen.
Guidate la prossima generazione della F1
–Sia che utilizzino un gamepad o un volante, i giocatori proveranno il brivido della griglia di F1 2026 con auto più leggere e piccole e un'aerodinamica attiva all'avanguardia per una guida più reattiva. Quest'anno, i giocatori avranno un ruolo fondamentale nel prendere decisioni ancora più tattiche e strategiche durante la gara. Scegliete quando attivare la nuova modalità Overtake per una sbalorditiva scarica di potenza, perfetta per sorpassi strategici e gare intense. Inoltre, potrete gestire in tempo reale le ali anteriori e posteriori con l’aerodinamica attiva, ottimizzando la velocità in ogni curva e rettilineo. Per sentirsi ancora più parte della gara, le nuove funzioni di assistenza del Season Pack 2026 aiuteranno a gestire ogni dettaglio dietro le quinte.
I giocatori potranno sperimentare le novità della stagione 2026 nelle modalità Carriera pilota, Carriera Scuderia, Gran Prix, Prova a tempo, la modalità a schermo condiviso e il multiplayer non classificato. Nelle modalità Carriera pilota e Carriera Scuderia, i giocatori possono avviare un nuovo salvataggio 2026 per ottenere i team, i piloti, i regolamenti e gli obiettivi più recenti, oltre a un calendario aggiornato con il nuovo Grand Prix di Spagna. Nella modalità Carriera Scuderia, i giocatori possono personalizzare la propria squadra per farla diventare la dodicesima sulla griglia di partenza, dato che la griglia ufficiale si espande a undici scuderie nel 2026 con l'introduzione dei nuovissimi team Cadillac e Audi.
Come parte del lancio di F1 25: 2026 Season Pack, tutti i giocatori di F1® 25 vedranno un nuovo takeover in-game e una key art dedicata che evidenzia i nuovi contenuti disponibili per l'acquisto a partire dal 3 giugno 2026.
I membri di EA Play Pro sbloccheranno l'accesso illimitato al pacchetto F1 25: 2026 Season Pack. Inoltre, i membri di EA Play riceveranno un boost mensile di 5.000 XP e potranno risparmiare il 10% sugli acquisti digitali EA, inclusi i PitCoin e lo stesso F1 25: 2026 Season Pack. Maggiori dettagli sono disponibili su EA Play.