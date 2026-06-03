La stagione 2026 sbarca in EA Sports F1 25 con nuove regole, team e piloti

–Sia che utilizzino un gamepad o un volante, i giocatori proveranno il brivido della griglia di F1 2026 con auto più leggere e piccole e un'aerodinamica attiva all'avanguardia per una guida più reattiva. Quest'anno, i giocatori avranno un ruolo fondamentale nel prendere decisioni ancora più tattiche e strategiche durante la gara. Scegliete quando attivare la nuova modalità Overtake per una sbalorditiva scarica di potenza, perfetta per sorpassi strategici e gare intense. Inoltre, potrete gestire in tempo reale le ali anteriori e posteriori con l’aerodinamica attiva, ottimizzando la velocità in ogni curva e rettilineo. Per sentirsi ancora più parte della gara, le nuove funzioni di assistenza del Season Pack 2026 aiuteranno a gestire ogni dettaglio dietro le quinte.