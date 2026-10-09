Furia Wolff: "Favorito Kimi rispetto a Russell? Chi lo pensa è un idiota, si guardi i Teletubbies o Topolino”

© Getty Images
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Non ha preso bene Toto Wolff, team principal della Mercedes, certe teorie social sul fatto che la sua scuderia tenda a privilegiare Antonelli rispetto a Russell: “Chiunque la pensi così è un idiota, è una totale assurdità. Ci è già capitato in passato con i tifosi di Lewis. Sinceramente, non capisco cosa stia succedendo. Pensano che io abbia un pulsante con la scritta 'George, guasto al motore immediato?' O che io metta un pilota in una condizione di svantaggio rispetto all’altro, mentre stiamo lottando per il mondiale costruttori, considerando che abbiamo sempre avuto la filosofia di fornire a tutti lo stesso materiale?"
"Immagino che questa sia la direzione che stanno prendendo oggi i social media - ha proseguito Wolff - La gente si nasconde dietro a uno schermo e si scatena. C’è molta polarizzazione in giro, a volte leggo cosa scrivono. Lo trovo esilarante. Quando leggo insulti a me o al team, mi diverto molto. C'è anche chi dice che io sia il male. Zero comprensione e rispetto per le persone che si inventano queste storie. Anziché guardare la Formula 1, dovrebbero guardarsi i Teletubbies o Topolino”.