Furia Wolff: "Favorito Kimi rispetto a Russell? Chi lo pensa è un idiota, si guardi i Teletubbies o Topolino”

Non ha preso bene Toto Wolff, team principal della Mercedes, certe teorie social sul fatto che la sua scuderia tenda a privilegiare Antonelli rispetto a Russell: “Chiunque la pensi così è un idiota, è una totale assurdità. Ci è già capitato in passato con i tifosi di Lewis. Sinceramente, non capisco cosa stia succedendo. Pensano che io abbia un pulsante con la scritta 'George, guasto al motore immediato?' O che io metta un pilota in una condizione di svantaggio rispetto all’altro, mentre stiamo lottando per il mondiale costruttori, considerando che abbiamo sempre avuto la filosofia di fornire a tutti lo stesso materiale?"