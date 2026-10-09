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F1 Singapore, Verstappen: "Contento della pole sprint, non me l'aspettavo"

Il pilota Red Bull: "Questa pista enfatizza ancora i nostri problemi ma abbiamo cercato di aggirarli"

09 Ott 2026 - 16:20
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"Siamo sempre tutti molto vicini qui a Singapore e a ogni giro dei sempre al limite. Sicuramente quando abbiamo montato le gomme soft e la macchina ha avuto più vita. Non mi aspettavo questo risultato, quindi sono contento di essere primo". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la pole position per la gara Sprint a Singapore. "Questa pista enfatizza ancora i nostri problemi - ha aggiunto - ma abbiamo cercato di aggirarli. Guidare qui è come stare in palestra, fa molto caldo e devi rinfrescarti il più possibile fra una sessione e l'altra".

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