Vettel-Montreal, una decisione già scritta

21/06/2019 di LUCA BUDEL

Se metti gli stessi giudici di Montreal a valutare le prove presentate dalla Ferrari per restituire la vittoria a Vettel, non puoi certo aspettarti che la sentenza canadese possa essere ribaltata. Decisione che Emanuele Pirro aveva difeso dopo le critiche, spesso volgari e violente, piovute sugli steward del Gran Premio del Canada. Insomma la Ferrari ci ha provato, ma non aveva speranze, perché difficilmente chi ha preso una direzione capace di sollevare polemiche e una raffica di dubbi, l’avrebbe cambiata, sconfessando il proprio operato e togliendo ulteriore credibilità alla Formula 1.