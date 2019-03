Piccola rivoluzione in F1: un punto extra per il giro veloce in gara

08/03/2019

C'è una piccola rivoluzione in arrivo nel mondiale di Formula 1 : già a partire dalla gara inaugurale di Melbourne, infatti, potrebbe essere assegnato un punto iridato a chi effettuerà il giro veloce in gara , ma solo a patto che il pilota chiuda la gara tra i primi 10 , quindi in zona punti. La modifica al regolamento è stata già approvata dal Consiglio Mondiale della FIA, ma per diventare operativa dovrà essere ratificata all'unanimità anche dalla F1 Commission, con i membri che potranno esprimere il proprio parere via e-mail.

La decisione è stata presa dal massimo organo federale a margine del Salone di Ginevra ed è, in un certo senso, un ritorno al passato, visto che questa regola era già stata in vigore tra il 1950 e il 1959, agli albori del Mondiale. La F1 si allinea così ad altre categorie del motorsport, come la Formula E e la F2 (che ne assegna addirittura 2).



Si è deciso di limitare il bonus solamente ai primi 10 con l'obiettivo di evitare pit-stop forzati e attacchi al tempo disperati nei finali di gara, tra quei piloti che non hanno più nulla da perdere. Il punto, naturalmente, sarà valido anche per la classifica costruttori. Entro lunedì 11 marzo i membri della F1 Commission (di cui fanno parte tra gli altri tutti i team principal delle scuderie), dovranno votare via e-mail, dopodiché la modifica sarà ufficializzata. A una settimana esatta dal via del Mondiale.