Formula 1, sollievo per Niki Lauda: dimesso dall'ospedale

17/01/2019

Buone notizie per Niki Lauda e per tutti gli appassionati di Formula 1. L'ex pilota austriaco, tre volte campione del mondo, è stato dimesso dall'ospedale Allgemeinen Krankenhaus di Vienna dove era ricoverato da circa dieci giorni in terapia intensiva a causa di una grave forma di influenza contratta durante le vacanze di Natale trascorse a Ibiza. Lauda, che il prossimo 22 febbraio spegnerà 70 candeline, aveva il sistema immunitario ancora debole per il trapianto di polmone a cui è stato sottoposto in agosto e quindi era stato portato in ospedale per essere tenuto sotto osservazione. Le sue condizioni sono migliorate e, secondo quanto riporta l'agenzia Apa, è arrivato il via libera dei medici per tornare a casa. Lauda era stato operato d'urgenza il 2 agosto scorso a seguito delle complicazioni legate a un'infezione polmonare e aveva lasciato l'ospedale a fine ottobre.