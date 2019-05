F1 Spagna, Mercedes: "Gara vinta alla prima curva, stiamo facendo la storia"

12/05/2019

Lewis, come sempre, ha parole al miele per la sua squadra: "Innanzitutto devo ringraziare questo team incredibile. Fare cinque doppiette di fila è qualcosa che mi rende molto fiero, perché ne faccio parte e vedo il lavoro di tutti in pista. Stiamo facendo la storia. Ho una macchina molto buona, ma non sempre riesco a guidarla con un perfetta armonia. Ad ogni modo sono riuscito a partire bene stavolta. Ho vinto la gara alla prima curva. Sono grato per questo e felice per tutta la squadra. La partenza è stata molto interessante. Ho visto una macchina rossa che andava all’esterno di entrambi noi Mercedes e non avevo idea di come si sarebbe sviluppata la situazione. Immaginavo che Valtteri avrebbe frenato molto lungo e quindi quantomeno non si è ripetuta la stessa situazione di Baku. Giro veloce? Ho tenuto le gomme calde e i primi giri con le gomme fresche sarebbero stati la mia opportunità. Non avevo ancora conquistato il punto addizionale, era ora".



Valtteri, dal canto suo, ammette che l'avvio del GP è stato decisivo: "Siamo stati molto vicini in partenza, la frizione ha avuto un comportamento un po’ strano al momento di rilasciarla, qualcosa non ha funzionato e questo mi ha fatto perdere un po’ di tempo. Come team è incredibile fare la quinta doppietta, mi porto a casa un buon bottino di punti e ogni punto conterà quest’anno. Questo è sicuramente positivo. Voglio capire come mai la partenza è stata così negativa e c’è stato questo problema".