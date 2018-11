F1 Brasile, rissa sfiorata tra Verstappen e Ocon

11/11/2018

S cintille e tensione alle stelle tra Max Verstappen e Esteban Ocon al termine del GP del Brasile . L'olandese ha più volte spintonato il francese durante le fasi di pesatura post-gara , furioso per l'incidente avvenuto in pista: "Sono stato buttato fuori da un idiota", ha detto ai microfoni. Il pilota Force India ha poi ribattuto: "Io rifarei la stessa manovra, anzi allungherei la staccata ancora di più. Il suo comportamento è stato assurdo, ha cercato di picchiarmi".

Il francese della Force India, reo di aver tentato di controsorpassare Verstappen nonostante fosse doppiato, ha provato a giustificarsi dicendo che aveva fatto una manvora simile in precedenza con Alonso e altri piloti nelle retrovie, ma naturalmente il peso è stato diverso, visto che Verstappen era in testa, è finito in testacoda ed è stato costretto a rinunciare a una vittoria che sembrava tranquillamente a portata.



Entrambi, come era normale attendersi, sono stati convocati dagli steward per rispondere del loro comportamento. A Verstappen è stata infine comminata una multa curiosa: è stato condannato a due giorni di "servizi di pubbilca utilità" presso la direzione FIA, da scontare entro sei mesi dall'incidente.