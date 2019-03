F1 Australia: Hamilton in pole, dominio Mercedes

Fate pure 84. Tante sono le pole conquistate in carriera da Lewis, che è arrivato a quota 6 consecutive in Australia, un dominio incontrastato nell'era power unit. Il britannico, d'altronde, era stato il migliore in tutti i turni di libere e la prima casella è sembrata davvero una formalità. L'unico ad impensierirlo è stato il compagno di team Bottas, beffato solo all'ultimo assalto dall'ennesimo giro perfetto del cinque volte iridato.





Le Ferrari, di fatto, non sono mai state in gioco. Seb e Charles hanno solo potuto limitare i danni, ma i distacchi finali sono stati davvero consistenti e, per quanto si tratti solamente della prima pole dell'anno, anche preoccupanti. Sette decimi al tedesco, quasi un secondo al monegasco, non certo l'inizio ideale per le ambizioni iridate delle Rosse. A guastare ulteriormente la festa del team di Maranello ci ha pensato Verstappen, che si è infilato tra le due SF90 all'ultimo respiro, riscattando in parte il sabato nero della Red Bull.

Strepitosa qualifica invece delle due Haas, che già un anno fa avevano sorpreso prima del disastro pit-stop in gara: 6° Grosjean (che farà compagnia a Leclerc in terza fila) e 7° Magnussen. Ottavo un eccezionale Lando Norris, il più giovane in pista, che ha portato la sua McLaren al Q3 mentre Sainz sprofondava in 18° posizione. In top 10 anche Raikkonen con l'Alfa Romeo e Perez con la Racing Point. Escluse invece le Renault di Hulkenberg e Ricciardo, rispettivamente 11° e 12°. Fuori dalla fase finale anche Antonio Giovinazzi con l'altra Alfa Romeo, che al suo esordio da pilota ufficiale in F1 partirà 14°.



In fondo alla griglia un disastroso Robert Kubica, che dopo aver baciato il muro in pit-lane in FP3, nella nottata italiana, ha disintegrato la gomma posteriore destra della sua Williams sulle barriere nel Q1, chiudendo con l'ultimo tempo e perdendo il primo testa a testa con il compagno di team Russell (19°, ma quasi due secondi più veloce), su una vettura comunque lontanissima dalle prestazioni degli altri.

