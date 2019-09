Formula 2, l'olandese de Vries è campione del mondo

Nyck de Vries ha vinto il Mondiale di Formula 2 2019. L'olandese del team ART Grand Prix ha trionfato nella feature race di Sochi conquistando i punti necessari a tenere a distanza di sicurezza il canadese Latifi e a mettere in cassaforte il titolo con tre gare di anticipo. De Vries raccoglie così l'eredità di Charles Leclerc (campione 2017) e George Russell (campione 2018). Al contrario dei suoi predecessori, però, non ci sarà la Formula 1 nel suo futuro. De Vries ha infatti firmato un accordo con il neonato team Mercedes di Formula E, con il quale debutterà a dicembre in occasione dell'E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita.