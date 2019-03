Formula 1, Vettel: "Ferrari migliorata rispetto al 2018, vogliamo interrompere il dominio Mercedes"

14/03/2019

È un anno importante, per la Ferrari e soprattutto per Sebastian Vettel. Gli errori del 2018 pesano ancora. La macchina è migliorata, la Rossa nei test invernali di Barcellona si è imposta come la vettura più veloce. Un vantaggio, ma anche una pressione, per un pilota che negli ultimi tempi non sempre ha brillato quando la posta in gioco si è alzata: "Siamo migliorati rispetto al 2018. L'anno scorso non siamo andati bene nei test, c'era molto da migliorare nella vettura", ha detto Vettel nella conferenza stampa di apertura del week-end di Melbourne. "La macchina è più veloce ma è anche vero che non possiamo migliorare il risultato dell'anno scorso, quando in Australia vincemmo anche con un po' di fortuna".



Già, vincere. Quello che si chiede a lui e alla Rossa in questo 2019: "C'è tanta passione e una bella atmosfera all'interno del team, vogliamo trasformarla in vittorie. Ci sono tante gare e tante cose da cui dipendiamo, ma cerchiamo di controllarne il più possibile". L'avversario non è uno dei tanti, ma Lewis Hamilton: "È lui che si prende tutto, perché vince. Noi cercheremo di cambiare tutto e interrompere il dominio della Mercedes. Se dopo i test mi sento preda o cacciatore? Tutti siamo prede e cacciatori allo stesso tempo. Non mi sento nessuno dei due. Spero che la Ferrari possa essere la preda a fine gara, vorrebbe dire che l'avrebbe vinta». Nella conferenza aperta con parole di ricordo verso Charlie Whiting, Race Director della Formula 1, morto a tre giorni dall'inizio della stagione a causa di un'embolia polmonare ("Una bravissima persona, non credo si possa aggiungere molto. Il mio pensiero va alla sua famiglia"), Vettel parla anche dei cambi nel regolamento: "Non mi sembra che ci sia una grande differenza. Nei test non si seguono le altre macchine. Per quanto riguarda il punto dato a chi realizza il giro veloce, non mi aspetto un cambiamento sostanziale nelle strategie dei piloti. Vedremo tra qualche gara". In chiusura, una battuta sulla gerarchia all'interno della Rossa: "Siamo liberi di gareggiare l'uno contro l'altro. Charles Leclerc e io stiamo facendo del nostro meglio per aiutare il team. La Ferrari è la priorità numero 1, è inutile cercare a questo punto scenari particolari".