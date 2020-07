Formula 1, Vettel: "Bello tornare subito in macchina"

VERSO IL GP D'UNGHERIA

Sebastian Vettel e Charles Leclerc provano a mettersi alle spalle il disastroso GP della Stiria, chiuso di fatto al primo giro dopo un scontro tra le loro due Ferrari: "È bello poter scendere subito in pista dopo il brutto risultato di Spielberg", ha detto il tedesco, che in classifica è fermo al singolo punto guadagnato nel GP d'Austria. "Non vedo l'ora di risalire in macchina - gli ha fatto eco il monegasco - L'Hungaroring è una pista che mi piace".

Seb ha analizzato la sfida che lo attende sul tracciato magiaro: "È un circuito fisicamente provante per un pilota, perché ci sono pochissimi rettilinei. È una pista in cui si curva molto e la gara è sempre nei periodi più caldi dell'anno. Solitamente attrae molti tifosi tedeschi e della Ferrari, quindi sarà strano correre senza vederli sugli spalti".

Anche Charles la vede come una sfida impegnativa: "È un circuito molto tecnico, con diversi punti difficili dove nel giro veloce paghi anche il più piccolo degli errori. Specialmente in qualifica è fondamentale mettere insieme il giro perfetto. Quella di Budapest comunque è una delle mie tappe preferite del calendario. La città è bellissima e solitamente ci sono tantissimi fan entusiasti. Quest'anno ovviamente sarà un po' diverso, faremo del nostro meglio per regalare loro comunque un bello spettacolo".

L'analisi del team principal Mattia Binotto non può che partire dalle difficoltà messe in mostra dalla SF1000 nelle prime due uscite stagionali: "L'Hungaroring è una pista molto diversa da quella di Spielberg. Sarà interessante vedere come le macchine si comportano su un tracciato che richiede il massimo carico aerodinamico. Considerando che in Ungheria, al contrario che in Austria, è difficile vedere sorpassi, significa che la gestione delle gomme sul giro secco e la preparazione per la qualifica saranno di vitale importanza. Sappiamo bene che le performance non sono state all'altezza delle aspettative, né per noi né per i nostri tifosi, ma stiamo lavorando al massimo in ogni area per migliorare il più in fretta possibile. Il nostro obiettivo per il weekend è semplice: fare più punti possibile. Per farlo dobbiamo lavorare alla perfezione, dai piloti alla preparazione della vettura, fino all'affidabilità".