Formula 1, Verstappen: "Qualifica dura, ma conta essere davanti"

LE PAROLE

Russell incredulo per il secondo tempo: "In gara andrò all'attacco". Hamilton: "Condizioni difficili, sarà una gara complicata"

Max Verstappen si gode la pole position a Spa al termine di una qualifica pazza e complicata per tutti: "È stata molto insidiosa, era difficile anche solo tenere la macchina in pista - ha detto l'olandese della Red Bull -. Non era semplice, ma siamo primi e questa è la cosa più importante. Gestire i continui cambi di gomme è stato impegnativo, ma sono molto contento di aver portato a casa un'altra pole". Getty Images

Quasi incredulo George Russell, che partirà al suo fianco sulla Williams: "Non so cosa dire, abbiamo fatto un buon lavoro nel Q3 trovando il momento giusto per rientrare in pista. Ho preso tanta fiducia e speriamo che domani vada altrettanto bene. È stata una prestazione straordinaria, sono stato fortunato perché non avevo nulla da perdere. Ci ho provato, ed è una sensazione fantastica. Domani però dovremo portare punti, quindi proveremo ad attaccare per ottenere il miglior risultato possibile".

Un po' di delusione invece nelle parole del leader della classifica iridata, Lewis Hamilton, che scatterà dalla terza posizione: "È stata ina giornata difficile per tutti, ho cercato di restare positivo. Complimenti a Max e alla Red Bull, hanno fatto un lavoro fantastico. Russell invece ha fatto un vero e proprio giro da maestro. Sarà difficile domani con queste condizioni, bisogna trovare equilibrio tra velocità in rettilineo e carico aerodinamico. Probabilmente il bilanciamento oggi non è stato favorevole a noi, ma domani è un altro giorno e speriamo che anche il tempo sia migliore. Un aiuto da Russell? Non so cosa sia successo a Bottas, avremo però due Red Bull abbastanze vicine, ma faremo tutto il possibile e speriamo non sia un giorno folle come oggi".