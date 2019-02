Formula 1, svelata la livrea ufficiale della Red Bull R15

18/02/2019

Il look al momento del lancio aveva convinto pochi, noi compresi, ed alla fine la Red Bull ha svelato le sue carte: lo stile della RB15 di Verstappen e Gasly non romperà con il passato, anzi. Oggi è stata mostrata la livrea ufficiale della vettura per il 2019 con il tradizionale blu tanto caro a Milton Keynes, poco rosso e niente bianco nonostante la partnership con Honda (il cui marchio è comunque presente sul cofano motore).