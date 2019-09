F1, Singapore: Hamilton comanda le libere, Vettel terzo e Leclerc sesto

F1

Lewis Hamilton è davanti a tutti dopo la seconda sessione di prove libere sul circuito di Singapore, 15esimo appuntamento della Formula 1. Il campione del mondo precede di 184 millesimi Max Verstappen, al comando dopo il primo turno pomeridiano. Terzo Sebastian Vettel, a +0.818, davanti a Valtteri Bottas. Charles Leclerc, che nella prima sessione aveva accusato problemi al cambio, si piazza sesto a +1.245 da Hamilton. La F1 sotto i riflettori di Singapore

































































































































































































































































Doveva essere il Gran Premio di Mercedes e Red Bull, e dunque di Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il weekend di Singapore offre un tracciato tortuoso e completamente diverso rispetto a Spa e Monza. Su queste piste molto più veloci, la Ferrari ha trovato due vittorie grazie al talento di Charles Leclerc. Sul circuito di Marina Bay, invece, conta molto di più l'aerodinamica e la velocità di percorrenza in curva. Caratteristiche che Mercedes e Red Bull hanno nel sangue. Non stupisce che dopo il miglior tempo di Verstappen nella sessione pomeridiana, Hamilton sia davanti a tutti nelle libere 2, che si corrono in notturna, esattamente come le qualifiche e il Gran Premio, e dunque sono più indicative a livello di tempi. Il campione del mondo stacca un 1:38.773 inarrivabile per tutti gli altri. L'unico che lo bracca è appunto l'olandese, che si ferma a 184 millesimi di ritardo.

Le Ferrari sono dietro, dopo aver strappato un secondo posto con Sebastian Vettel nelle libere 1. Il traffico non ha aiutato i piloti a sfruttare le potenzialità delle soft sul giro secco, ma rimane il distacco pesante di otto decimi (+0.818), per quanto riguarda il tedesco, e di +1.245 per Charles Leclerc (6°), che nelle libere 1 aveva avuto problemi al cambio e aveva chiuso al penultimo posto. Il monegasco, sul finale di sessione, fa comunque intravedere di avere un ottimo passo con le medie, paragonabile a quello di Hamilton. Prestazioni dovute forse alle novità fatte arrivare da Maranello per affrontare il circuito di Marina Bay, ben consapevoli che Mercedes e Red Bull restano comunque favorite. Gli aggiornamenti riguardano muso, il diffusore e il fondo: nei prossimi due giorni si capirà meglio quanto potranno incidere per colmare il divario con la concorrenza. Per quanto riguarda le altre posizioni, quarto posto per Valtteri Bottas sull'altra Mercedes, davanti alla Red Bull di Alexander Albon. Entrambi confermano le posizioni delle libere 1, così come Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) rimane davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen.

PROVE LIBERE 2, I TEMPI

1. Lewis Hamilton (Mercedes), 1:38.773

2. Max Verstappen (Red Bull), +0.184

3. Sebastian Vettel (Ferrari), +0.818

4. Valtteri Bottas (Mercedes), +1.121

5. Alexander Albon (Red Bull), +1.170

6. Charles Leclerc (Ferrari), +1.245

7. Carlos Sainz (McLaren), +1.372

8. Nico Hulkenberg (Renault), +1.551

9. Lando Norris (McLaren), +1.588

10. Pierre Gasly (Toro Rosso), +1.864

11. Daniil Kvyat (Toro Rosso), +1.940

12. Daniel Ricciardo (Renault), +2.038

13. Sergio Perez (Racing Point), +2.102

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), +2.355

15. Lance Stroll (Racing Point), s.t.

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), +2.459

17. Romain Grosjean (Haas), +2.619

18. George Russell (Williams), +2.619

19. Kevin Magnussen (Haas), +2.791

20. Robert Kubica (Williams), +3.404