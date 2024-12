Formula 1, Red Bull e Perez annunciano la separazione: "Un onore correre al fianco di Verstappen"

È ufficiale la separazione tra Sergio Perez e la Red Bull dopo quattro stagioni insieme in Formula 1. Lo comunica la scuderia austriaca in una nota, spiegando che "ulteriori annunci sulla linea-up del 2025 verranno fatti a tempo debito". "Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni con Red Bull e per aver avuto l'opportunità di correre con un team così straordinario - ha dichiarato Perez - Guidare per Red Bull è stata una esperienza indimenticabile, custodirò sempre i successi che abbiamo ottenuto insieme. Abbiamo battuto record, raggiunto traguardi straordinari e ho avuto il privilegio di incontrare così tante persone incredibili lungo il percorso. Un grande ringraziamento va a ogni persona del team, dal management agli ingegneri ai meccanici fino al catering, all'hospitality, al reparto cucina, al marketing e alle comunicazioni, così come a tutte le persone a Milton Keynes, vi auguro tutto il meglio per il futuro. È stato un onore correre al fianco di Max come compagno di squadra in tutti questi anni e condividere i nostri successi. Un ringraziamento speciale ai tifosi di tutto il mondo, soprattutto a quelli messicani per il vostro incrollabile supporto ogni giorno. Ci rivedremo presto, e ricordate... non mollare mai", ha concluso Perez nella sua lettera pubblica.