Dall'abolizione del punto aggiunto per il giro veloce alle due soste a Monaco: ecco le nuove regole della Formula 1

Più potere per la direzione gara in caso di incidente con i commissari che, in caso di danneggiamenti alle auto, potranno obbligare i piloti a rientrare ai box per sistemare le vetture, mentre una grossa novità arriva dal settore qualifiche. Nel caso in cui dovessero annullate per questioni meteorologiche, anche durante i weekend con la Sprint, la griglia di partenza verrà stilata sulla base della classifica piloti. Qualora ciò dovesse accadere nella gara d'esordio, sarà la direzione gara a decidere quale sessione precedente delle prove libere prendere in considerazione per creare lo schieramento.