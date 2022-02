Formula 1, Norris rinnova con McLaren fino al 2025

FORMULA 1

Il britannico ha prolungato il contratto che lo lega al team di Woking: "Qui mi sento a casa"

La McLaren blinda Lando Norris. Il pilota britannico classe 1999 ha siglato il rinnovo di contratto che lo legherà al team di Woking fino al 2025. Dopo due anni da test driver e pilota di riserva Norris ha fatto il suo debutto con la scuderia britannica nel 2019, chiudendo il campionato all'undicesimo posto. Nella stagione 2020 è arrivato il primo podio, nella gara inaugurale in Austria, seguito da altri 4 nel 2021 e dalla prima pole position a Sochi, lo scorso settembre. Getty Images

"I team sono fatti di persone, io amo queste persone e mi sento a casa alla McLaren - le parole del pilota -. Sono cresciuto in questa squadra e sono parte di questo percorso in cui ci troviamo tutti. La scorsa stagione è stato un altro grande passo, sia nella mia carriera sia nelle prestazioni della squadra, e sento che tutto il lavoro e l'impegno profusi dalla squadra ci mettono in grado di lottare per vittorie e titoli in futuro. Tutto questo mi dà grande fiducia, quindi è stata una decisione naturale prolungare questo rapporto per i prossimi anni".