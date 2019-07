Formula 1, Mick Schumacher in pista a Hockenheim con la Ferrari del papà

Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato Michael, sarà alla guida della Ferrari F2004 durante il weekend del Gran Premio di Germania ormai alle porte. In occasione del Drivers' Parade in scena il 28 luglio sul tracciato tedesco, Schumi jr avrà l'onore di scendere in pista con la leggendaria monoposto con cui il padre Michael vinse 15 anni fa il suo ultimo Mondiale in Formula 1.

Mick Schumacher, pilota della Ferrari Driver Academy, è molto legato a Hockenheim dove conquistò il titolo europeo di Formula 3 nel 2018 e dove il padre conquistò la prima vittoria sul circuito di casa nel 1995 con la Benetton, per poi ripetersi nel 2002, 2004 e 2006 con la scuderia italiana. Il driver della Prema, che gareggia nel campionato di Formula 2, ha così commentato l'opportunità di salire a bordo della F2004: "Penso che sarà incredibile poter guidare questa vettura ad Hockenheim. L'ultima volta che sono stato in questo circuito ho potuto festeggiare il mio titolo di Formula 3. Sarà bellissimo tornare a girare là con una delle vetture più potenti e vincenti della storia della Formula 1. Non vedo l'ora".