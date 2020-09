Formula 1, Mick Schumacher gira al Mugello con la F2004 del padre

Pomeriggio di grandi emozioni al Mugello. In attesa della gara che consentirà alla Ferrari di tagliare il traguardo dei 1000 GP in Formula 1, Mick Schumacher ha girato sul circuito toscano a bordo della F2004 di papà Michael, la vettura con cui il tedesco si laureò campione del mondo per la settima e ultima volta in carriera. Lo ha fatto, per altro, indossando il casco con il design "stellato" che ha reso celebre Schumi. Un tuffo nel passato da brividi per il giovane Mick, che aspettando di potersi cimentare con una F1 moderna si sta godendo la leadership del campionato di F2. Grazie al quarto posto conquistato nella Sprint Race, infatti, è salito a + 8 in classifica su Ilott.

