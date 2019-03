Formula 1, Leclerc dimentica Melbourne: "In Bahrain saremo competitivi"

28/03/2019

È l'occasione del riscatto per la Ferrari, dopo l'opaca prestazione di Melbourne, che ha portato alla Rossa solo un quarto e un quinto posto. E allora il Gran Premio del Bahrain assume tutto un altro significato, già dalle parole della consueta conferenza stampa di presentazione. Capire cosa si è sbagliato per non ripetere l'errore. Questo il concetto alla base delle parole di Charles Leclerc: “Ci aspettiamo di essere più competitivi rispetto alla prima gara. Abbiamo trovato molte risposte, magari non tutte, alle prestazioni di Melbourne. Scopriremo qui in Bahrain se ci sono stati problemi di pista o altro. Personalmente, ho fatto errori in qualifica e in gara, e proverò a correggerli. Non è stato un gran weekend in Australia, ma da Melbourne ci sono cose buone da prendere”. Lavorare anzitutto sulla propria prestazione, dunque. Consapevole che la macchina c'è e che il lavoro dei test invernali non può essere buttato al vento. “Ho fiducia nella macchina e nel team, dove credo che la mentalità sia molto positiva e riusciranno a migliorare la vettura. Non penso ci sia un problema strutturale, dobbiamo solo ottimizzare e migliorare”. E sull'ordine di scuderia che lo ha costretto al quinto posto, Leclerc non fa polemica: “Non c'è stata frustrazione da parte mia. Io e Sebastian (Vettel, ndr) eravamo comunque quarto e quinto, anche in caso di sorpasso la squadra non avrebbe guadagnato punti. L'ho capito e ho accettato la decisione”.



Si mostra fiducioso anche Valtteri Bottas. E chi più di lui dovrebbe esserlo. Già in testa al Mondiale con 26 punti, otto in più rispetto al compagno e campione in carica Lewis Hamilton, il finlandese a Melbourne ha vinto con la tranquillità di chi può ambire a qualcosa in più rispetto al ruolo di gregario: “Qualcosa nella mia mentalità è cambiata in questa stagione. È cambiato il modo in cui vedo le cose e mi approccio alle corse. Mi sento diverso rispetto agli anni precedenti e questa macchina mi dà sensazioni diverse rispetto al passato. A Melbourne forse ho fatto la miglior gara della mia carriera ed è bello essere qui da leader della classifica, ma adesso sono totalmente concentrato sul weekend”. Quella del Bahrain è una pista che piace al finlandese, secondo nel 2018 e terzo nel 2017 a Manama: “Normalmente sono sempre andato forte qui, a livello di passo sono sempre stato competitivo. Quest'anno sarà ovviamente una gara diversa: potrebbe essere un po' migliore dal punto di vista del sorpasso per via delle tre zone Drs”.