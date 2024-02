Formula 1: la scheda tecnica della SF-24

FORMULA 1

I dettagli della nuova Rossa che Leclerc e Sainz porteranno in pista nella nuova stagione: si parte il 2 marzo in Bahrain

Ferrari SF-24: le foto della nuova Rossa























1 di 13 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Svelata con un video di 1'58" la SF-24, la nuova Ferrari per il prossimo Mondiale di F1 che Charles Leclerc e Carlos Sainz porteranno in pista nella stagione che scatta il 2 marzo in Bahrain. Oggi primo giro in pista, domani a Fiorano ne seguiranno altri per il Filming Day, poi l'attesa è tutta per la prossima settimana, quando in Bahrain andra' in scena la prima sessione di test ufficiali, dal 21 al 23 febbraio. Quella sara' la prima occasione di confronto tra la nuova rossa e le scuderie rivali sulla pista dove inizierà il Mondiale la settimana successiva. Ecco la scheda tecnica della nuova Rossa.

Telaio in materiale composito a nido d'ape in fibra di carbonio con protezione halo per l'abitacolo. Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori.

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod), posteriori a tirante (pull-rod).

Peso complessivo con acqua, olio e pilota 798 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18".



Power unit

Nome 066/12

Cilindrata 1600 cc

Giri max 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Nr cilidri 6

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar



Sistema ERS

Configurazione Sistema ibrido di recupero dell'energia con motogeneratori elettrici

Pacco batteria Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Energia batteria 4 MJ

Potenza MGU-K 120 kW

Giri max MGU-K 50.000

Giri max MGU-H 125.000