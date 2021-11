Formula 1 in lutto: è morto Frank Williams, storico fondatore della scuderia

Una delle figure più rappresentative scompare all'età di 79 anni

F1 in lutto per la morte di Sir Frank Williams. Il fondatore dell'omonima scuderia, una delle figure più rappresentative del paddock, è scomparso all'età di 79 anni. L'annuncio è stato dato dal team. "E' con grande tristezza che, a nome della famiglia Williams, confermiamo la morte di Sir Frank Williams, fondatore ed ex team principal della Williams Racing", si legge nella nota. Williams era stato ricoverato venerdì ed è morto domenica mattina. Formula 1: addio a Frank Williams, fondatore della scuderia Getty Images

Williams aveva fondato Frank Williams Racing Cars nel 1966 dopo una breve carriera come pilota e meccanico. Nel 1977, annunciò la formazione della Williams Grand Prix Engineering, che ancora gareggia in F1. Ha agito come capo della squadra dalla sua formazione fino a settembre 2020.

"La Williams è molto addolorata per la scomparsa del proprio fondatore, Sir Frank Williams - ha commentato il CEO del team di Grove, Jost Capito - . Sir Frank era una leggenda e un'icona del nostro sport". "La sua morte rappresenta la fine di un'era per il nostro team e per la F1 - ha proseguito -. Era unico, un vero pioniere. Nonostante si sia trovato ad affrontare delle forti avversità nella sua vita, ha condotto la nostra scuderia a vincere 16 titoli mondiali, rendendoci uno dei team di maggior successo nella storia dello sport".

"I suoi valori, come l'integrità, il lavoro di gruppo e una forte indipendenza e determinazione, restano il fulcro morale del nostro team e rappresentano la sua eredità, così come lo è il nome della famiglia Williams, sotto cui corriamo con orgoglio - ha concluso -. Ci stringiamo alla famiglia Williams in questo momento difficile".